$!“Puertos y carreteras”, obras para dinamizar la economía en Panamá

La rehabilitación de vías, mejoras de las infraestructuras turísticas y la reactivación de proyectos portuarios, figuran entre las principales inversiones que requiere Panamá para inyectar liquidez, dinamizar la economía y generar empleos, señalaron economistas y empresarios.

Los especialistas indicaron a Metro Libre que entre los proyectos prioritarios se encuentran la reactivación del puerto de Corozal, la expansión del clúster de innovación en Ciudad del Saber, el desarrollo del área logística e industrial de Panamá Pacífico, la renovación urbana en Casco Antiguo, San Felipe y Amador, así como el Cuarto Puente sobre el Canal, el teleférico de San Miguelito, la rehabilitación de carreteras y el avance de la Línea 4 del Metro hacia Tocumen.

Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), indicó que “para dinamizar la economía y generar empleo, en la Ciudad de Panamá es clave acelerar y culminar proyectos de infraestructura que ya están en marcha y destrabar otros de alto impacto”.

López agregó que “entre los proyectos más relevantes están el Cuarto Puente sobre el Canal, la Línea 3 del Metro y adelantar la viabilidad de la futura Línea 4 del Metro hacia Tocumen”. Además, “la reactivación del proyecto portuario de Corozal, la expansión del clúster de innovación y servicios en Ciudad del Saber, la continuidad del desarrollo del área logística e industrial de Panamá Pacífico y los proyectos de renovación urbana en Casco Antiguo, San Felipe y frentes marítimos como Amador”.

En tanto, el economista Luis Morán señaló que es necesario mejorar “la infraestructura vial alrededor del Cuarto Puente, accesos y conexiones, mejoras de rutas de transporte colectivo, acceso de agua potable y realizar el proyecto del teleférico de San Miguelito”.

Por su parte, el especialista Patricio Mosquera, comentó que para dinamizar la economía en el país, “primero, hay que realizar mantenimiento en calles y aceras, iluminación, paradas y soluciones puntuales en cuellos de botella. Menos tranque no es comodidad, es más tiempo productivo y menor costo para hogares y empresas”.