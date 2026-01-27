$!“Puertos y carreteras”, obras para dinamizar la economía en Panamá

La rehabilitación de vías, mejoras de las infraestructuras turísticas y la reactivación de proyectos portuarios, figuran entre las principales inversiones que requiere Panamá para inyectar liquidez, dinamizar la economía y generar empleos, señalaron economistas y empresarios.Los especialistas indicaron a Metro Libre que entre los proyectos prioritarios se encuentran la reactivación del puerto de Corozal, la expansión del clúster de innovación en Ciudad del Saber, el desarrollo del área logística e industrial de Panamá Pacífico, la renovación urbana en Casco Antiguo, San Felipe y Amador, así como el Cuarto Puente sobre el Canal, el teleférico de San Miguelito, la rehabilitación de carreteras y el avance de la Línea 4 del Metro hacia Tocumen.Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), indicó que 'para dinamizar la economía y generar empleo, en la Ciudad de Panamá es clave acelerar y culminar proyectos de infraestructura que ya están en marcha y destrabar otros de alto impacto'.López agregó que 'entre los proyectos más relevantes están el Cuarto Puente sobre el Canal, la Línea 3 del Metro y adelantar la viabilidad de la futura Línea 4 del Metro hacia Tocumen'. Además, 'la reactivación del proyecto portuario de Corozal, la expansión del clúster de innovación y servicios en Ciudad del Saber, la continuidad del desarrollo del área logística e industrial de Panamá Pacífico y los proyectos de renovación urbana en Casco Antiguo, San Felipe y frentes marítimos como Amador'.En tanto, el economista Luis Morán señaló que es necesario mejorar 'la infraestructura vial alrededor del Cuarto Puente, accesos y conexiones, mejoras de rutas de transporte colectivo, acceso de agua potable y realizar el proyecto del teleférico de San Miguelito'.Por su parte, el especialista Patricio Mosquera, comentó que para dinamizar la economía en el país, 'primero, hay que realizar mantenimiento en calles y aceras, iluminación, paradas y soluciones puntuales en cuellos de botella. Menos tranque no es comodidad, es más tiempo productivo y menor costo para hogares y empresas'.