Realizan reunión interinstitucional para fortalecer la seguridad pecuaria en Santa Fe, Darién

Con el propósito de coordinar acciones conjuntas que fortalezcan la seguridad y el control pecuario, se realizó una reunión en el Municipio de Santa Fe, provincia de Darién, con la participación de autoridades locales y representantes de diversas instituciones.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el hurto pecuario, peritajes de fiscalía, movilización de animales, reactivación del programa Vecino Vigilante y la implementación de un decreto alcaldicio para regular la movilización del ganado.

Por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) participó personal de la Dirección Regional del MIDA en Darién, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria y el Coordinador Regional de Salud Animal, quienes destacaron la importancia de la articulación institucional para la protección del patrimonio pecuario y la trazabilidad de los animales en la región.

La jornada contó además con la participación de la Alcaldesa del Municipio de Santa Fe, Licda. Yamileth Cruz, Jueces de Paz, Recaudadores Municipales, y representantes del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), SENAFRONT, Fiscalía, Subastas y empresas pecuarias locales, la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), asesores legales de distintas instituciones, el Ministerio Público y el encargado de ferrete.

Durante el encuentro, se reiteró el compromiso de las autoridades locales y del sector agropecuario en continuar trabajando coordinadamente para prevenir los delitos contra la producción ganadera, garantizar la movilización segura de animales y promover la vigilancia comunitaria a través del programa Vecino Vigilante.