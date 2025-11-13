Recaudación del ITBMS sube a 93 millones en octubre impulsada por la Lotería Fiscal, según el MEF

Los ingresos por Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) registraron un incremento significativo al pasar de un promedio mensual de 69 millones de dólares a 93 millones en octubre, de acuerdo con cifras preliminares divulgadas por el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández.

El funcionario señaló que, antes del lanzamiento de la Lotería Fiscal, la recaudación del impuesto se mantenía estable en alrededor de 69 millones mensuales. No obstante, tras la implementación de la iniciativa, los montos comenzaron a aumentar de manera sostenida, alcanzando 80 millones en septiembre y 93 millones en octubre.

“El simple anuncio de la Lotería Fiscal generó un aumento inmediato de 8% a 9% en la recaudación. Hoy podemos decir que los resultados superaron las expectativas”, afirmó Fernández durante una entrevista en un medio local.

El programa también ha tenido una amplia respuesta ciudadana. En el primer sorteo del 31 de agosto se recibieron 40 mil sobres con facturas participantes, mientras que para el segundo sorteo, celebrado a finales de octubre, la cifra superó el millón de sobres, equivalentes a más de cinco millones de facturas registradas.

Según Fernández, este comportamiento refleja que “los panameños han respondido positivamente al incentivo de participar, solicitando su factura y contribuyendo así al control fiscal y la transparencia tributaria”.

El viceministro añadió que “los datos muestran que el consumo no ha disminuido, sino que ahora las compras se están reportando correctamente”, lo que calificó como un logro tanto en gestión como en cultura tributaria.

El próximo sorteo se realizará en diciembre, y se espera superar el millón y medio de sobres participantes, en un contexto de creciente interés ciudadano por la iniciativa.