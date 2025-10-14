Reino Unido registra la tasa más alta de desempleo en más de cuatro años

La tasa de desempleo en Reino Unido alcanzó 4,8% en el trimestre concluido en agosto, su nivel más alto en más de cuatro años, según cifras divulgadas el martes por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Los datos fueron publicados a un mes de la presentación del presupuesto británico, el 26 de noviembre, cuando la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, deberá responder a una ecuación delicada: cómo sanear las arcas públicas con una economía estancada y una inflación elevada.

Las medidas adoptadas el año pasado, como recortes de gastos y aumento de impuestos, limitan el margen de maniobra del ejecutivo.

Los aumentos de impuestos “ya suponen una carga considerable para las empresas”, señala Richard Carter, analista de Quilter Cheviot.

Anticipa que “probablemente este año prefieran retrasar cualquier proyecto importante de contratación hasta que sepan con certeza si se van a realizar más cambios”.

“Los proyectos de contratación están en un punto muerto”, abundó Sanjay Raja, de Deutsche Bank, según el cual “el mercado laboral se continúa debilitando” en el país.

Asimismo, los aumentos salariales se han desacelerado en el sector privado hasta alcanzar su nivel más bajo en casi cuatro años.

Sin embargo, permanecen “muy por encima de los niveles compatibles con una estabilización de la inflación en la meta de 2%” del Banco de Inglaterra, destaca Matt Swannell, analista de EY Item Club.

“Las tasas de interés probablemente permanecerán sin cambios el resto del año”, vaticinó.

El dato de desempleo de agosto es el más elevado desde la primera mitad de 2021.