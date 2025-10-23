$!Respaldan expropiar fincas de Isla Margarita para construir puerto

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> En el Decreto Ejecutivo N° 90 de 20 de octubre de 2025, publicado en Gaceta Oficial No. 30390-C, que ordena expropiación de las fincas, se autoriza al Ministerio Público para que promueva el proceso correspondiente ante el Órgano Judicial, a efectos de establecer el monto de la indemnización que habrá de pagarse por estas expropiaciones. También autoriza al Ministerio de Seguridad Pública, en caso de que se impida el acceso a las fincas afectadas, a que se ordene lo conducente y así garantizar la ocupación de la misma por parte de la Nación.