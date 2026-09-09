$!Respaldan reformas a ley que regula el sector eléctrico

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, destacó que la reforma busca modernizar y fortalecer la regulación del sector eléctrico, otorgando mayores herramientas para actuar ante interrupciones, fluctuaciones y otras deficiencias que afectan la calidad del servicio. agregó que 'la iniciativa tiene como objetivo avanzar hacia un suministro eléctrico con mayor calidad, continuidad y confiabilidad, colocando al usuario como prioridad y fortaleciendo la capacidad de respuesta de la ASEP'.