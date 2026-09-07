Economía

la solución hídrica que inicia en 2027

La ACP ha indicado que el “Lago de Río Indio se presenta como la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y para apoyar la operación del Canal, durante los próximos 50 años

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ML | Personas que viven en las comunidades de Río Indio, se transportan en botes o lanchas.
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ML | Ricaurte Vásquez.
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Yessika Calles
07 de septiembre de 2026

El año 2027 marcará el inicio de las primeras fases del proyecto del embalse de Río Indio, una de las apuestas más importantes de la Autoridad del Canal de Panamá para asegurar el recurso hídrico del país a largo plazo.

La ACP proyecta invertir 82 millones de dólares durante el año fiscal 2027 y comenzará con los primeros reasentamientos, los procesos de compensación y la licitación para el diseño y construcción de la nueva presa, así lo informó la subadministradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta.

El proyecto forma parte de una solución integral al problema de disponibilidad de agua en Panamá a futuro. Según la ACP, este lago aumentará la capacidad de almacenamiento hídrico, garantizando la disponibilidad futura del recurso para abastecer a más del 50% de la población, a las comunidades aledañas y para ser usado en el funcionamiento del Canal y otras actividades productivas del país en las que el agua es elemental, como el funcionamiento de hospitales, escuelas, oficinas, comercios y toda actividad productiva que genera fuentes de empleo. Además, mejorará la sostenibilidad y competitividad del Canal, asegurando su confiabilidad para el comercio mundial.

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Comunidades se oponen al proyecto

ml | Algunos residentes de las comunidades en Río Indio se oponenal proyecto. El principal punto de rechazo viene de comunidades que serían afectadas directamente. El inicio de reasentamientos y procesos de compensación previsto para 2027 genera temor entre familias de la cuenca de Río Indio, en Colón. Temen perder tierras, patrimonio y formas de vida ligadas al río y a la agricultura. Para ellos, las promesas de compensación no garantizan una reubicación digna ni la recuperación de su tejido social. Organizaciones ambientales también han expresado preocupación. Advierten sobre el impacto en ecosistemas.

Administrador saliente

ml | Ricaurte Vásquez, termina hoy sus 7 años como administrador del Canal, tras un periodo de siete años, que inició en septiembre de 2019. Vasquez es economista, fue ministro de Hacienda y Tesoro, ministro de Planificación y Política Económica, y de Economía y Finanzas en 2004. Fue el primer director de Finanzas panameño del Canal.

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