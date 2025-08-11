Economía

Sabor y emprendimiento: picantes artesanales con frutas y vegetales

El padre del emprendedor reveló que en eventos que han asistido se ha logrado vender hasta 100 botellas de picante

Sabor y emprendimiento: picantes artesanales con frutas y vegetales
Cortesía | Picantes de distintos sabores y tamaños que son hechos por Adolfo Muñoz y que son vendidos a nivel nacional.
Sabor y emprendimiento: picantes artesanales con frutas y vegetales
Cortesía | Adolfo Muñoz mostrando los productos.
Amalia Quintero
11 de agosto de 2025

Adolfo Muñoz, un emprendedor de tan solo 12 años, ha convertido su pasión por la cocina y su deseo de generar sus propios ingresos, en un prometedor negocio, especializándose en la elaboración de picantes a base de frutas y vegetales.

Su padre Adolfo Muñoz, relató que “todo comenzó este año. Un día llegué a casa con unos picantes del supermercado y le dije a mi hijo: Mézclalos con algunos ingredientes y prepara una salsa para ver cómo te queda. Como a él le gusta la cocina, se puso en marcha y los resultados fueron positivos”.

Expresó que “se le dio de probar a la familia, quienes le dijeron a mi hijo, ¡Si hicieras el picante, te compraría una botella!, fue el inicio del emprendimiento”.

El papá de Adolfo contó a Metro Libre que “los picantes van dirigidos a todo tipo de gustos. Al principio se empezó con el sabor original, que es jengibre, cúrcuma, cebolla, ajo, vegetales y ají chombo, que es uno de los más vendidos en Dolega, provincia de Chiriquí”. Añadió que “actualmente, produce diferentes sabores de picantes, entre ellos están la habanera, frutos rojos, piña, maracuyá y arándanos, que se están volviendo unos de los favoritos de los consumidores”.

Muñoz (padre) detalló que “lo que hace especial este producto es que son realizados a base de vegetales frescos y que su hijo le añade su personalidad al momento de promocionarlo en redes sociales, construyendo su marca”.

El precio de los picantes va desde los B/. 5.00 hasta los B/. 9.00 y pueden encontrarse en bazares de Dolega, provincia de Chiriquí. También realizan envíos a domicilio, incluso a Panamá. Pueden localizarlos en su cuenta de Instagram @michombitochiricano.

Hace 5 meses, Adolfo Yael Muñoz inicio su emprendimiento de picantes como parte de su pasión por la cocina.
Este niño se dedica a su emprendimiento en sus tiempos libre y después de la escuela, aseguró el papá.
Niño emprendedor innova con picantes artesanales

ML | “Me gusta producir mi propio dinero y me encanta cocinar, por esta razón decidí crear mi propio negocio y elaborar salsas picantes con ingredientes frescos y 100% artesanales”, dijo Adolfo Yael Muñoz (hijo).

Muñoz comentó que “al inicio del emprendimiento realizaba los picantes solo porque los pedidos eran volúmenes pequeños. Luego establecí las recetas y mis padres me ayudan con la producción, pues es un proyecto familiar”.

El niño emprendedor expresó que “me encuentro cursando el primer año de secundaria y en mis tiempos libres, después de las tareas, me dedico a la producción de los picantes. Cuando es un sabor especial, sí las hago yo y hago mis pruebas y establezco procesos y mis papás replican”.

Muñoz destacó que “de todos los sabores que vendemos diariamente, creemos que el que más se vende es el frutal de piña, que está alcanzando al de cúrcuma con cebolla y jengibre, que es nuestro sabor especial de la casa”.

Tags:
Chiriquí
|
Picantes
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR