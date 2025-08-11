Sabor y emprendimiento: picantes artesanales con frutas y vegetales

Adolfo Muñoz, un emprendedor de tan solo 12 años, ha convertido su pasión por la cocina y su deseo de generar sus propios ingresos, en un prometedor negocio, especializándose en la elaboración de picantes a base de frutas y vegetales.

Su padre Adolfo Muñoz, relató que “todo comenzó este año. Un día llegué a casa con unos picantes del supermercado y le dije a mi hijo: Mézclalos con algunos ingredientes y prepara una salsa para ver cómo te queda. Como a él le gusta la cocina, se puso en marcha y los resultados fueron positivos”.

Expresó que “se le dio de probar a la familia, quienes le dijeron a mi hijo, ¡Si hicieras el picante, te compraría una botella!, fue el inicio del emprendimiento”.

El papá de Adolfo contó a Metro Libre que “los picantes van dirigidos a todo tipo de gustos. Al principio se empezó con el sabor original, que es jengibre, cúrcuma, cebolla, ajo, vegetales y ají chombo, que es uno de los más vendidos en Dolega, provincia de Chiriquí”. Añadió que “actualmente, produce diferentes sabores de picantes, entre ellos están la habanera, frutos rojos, piña, maracuyá y arándanos, que se están volviendo unos de los favoritos de los consumidores”.

Muñoz (padre) detalló que “lo que hace especial este producto es que son realizados a base de vegetales frescos y que su hijo le añade su personalidad al momento de promocionarlo en redes sociales, construyendo su marca”.

El precio de los picantes va desde los B/. 5.00 hasta los B/. 9.00 y pueden encontrarse en bazares de Dolega, provincia de Chiriquí. También realizan envíos a domicilio, incluso a Panamá. Pueden localizarlos en su cuenta de Instagram @michombitochiricano.