$!Se deberían generar 45,000 empleos al año para dinamizar la economía

El país necesita generar 45 mil empleos formales cada año para garantizar la estabilidad económica y mejorar el bienestar de la población, explicaron economistas y empresarios.

Entre los sectores donde urge crear más puestos de trabajo están la logística, el turismo, la agroindustria, la tecnología y las actividades comerciales, aseguraron los especialistas.

El consultor laboral, René Quevedo, indicó que “desde el 2019, la economía ha sufrido dos ‘shocks’: la pandemia y el cese minero, con la consecuente pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings en marzo 2024, ocasionando ambas un fuerte impacto laboral y una dramática reducción de la inversión privada, estimada en más de $4.6 mil millones en 5 años”.

Quevedo agregó que, “en este contexto, la economía panameña debería agregar unos 45 mil nuevos empleos formales sostenibles cada año para garantizar seguridad y confianza”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), señaló que “hay que resolver rápidamente el tema de la mina, ya que de ser así, se pueden generar más de 40 mil empleos. La lucha de todos debe ser contra el desempleo”.

Asimismo, el economista Olmedo Estrada, detalló que “en estos momentos estamos hablando de que en Panamá hay entre un 10% y 12% de la población desempleada”. Además, destacó que “se requieren inversiones en sectores donde la contratación de mano de obra es abundante, como el agropecuario, industrial e incluso comercial”.

Estrada agregó que se necesitan políticas públicas, “tenemos que volver a revisar los incentivos que se dan para las empresas que invierten dinero en Panamá y que eso les da la oportunidad de tener empleos a la población”.

Por su parte, el especialista Augusto García, dijo que “para mejorar las condiciones de vida de los panameños es necesario crear más de 10 mil empleos formales en sectores como la industria, la agroindustria, la logística y el turismo”.