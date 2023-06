Se preparan 13,000 comidas al día en cinco cafeterías de Minera Panamá

En cinco cafeterías del proyecto Minera Panamá, ubicado en Donoso, Colón, colaboradores pueden comer todo cuanto deseen, de forma gratuita, de lunes a lunes.

El chef Kenny Hidalgo, encargado de cocina en una de las cafeterías, explica la mecánica: “Se trabaja las 24 horas. El desayuno se sirve de 4:30 am a las 8:30 am, el almuerzo de 10:30 am a las 2:00 pm y la cena de 4:30 a 8:30 pm”.

Detalla que el trabajador llega a uno de los comedores, toma una bandeja y pasa a la estación caliente, allí le sirven las porciones. Si el comensal quiere más puede volver a tomar una bandeja y repetir la operación. Entre las proteínas predominan la carne, el pollo y el pescado.

“Siempre habrá una que es saludable, a la plancha, sin salsa”, dice Hidalgo. Como acompañamiento el arroz es esencial. “Estamos haciendo 400 kilos de arroz por día”, dice el chef.

El balance del menú lo brinda el salad bar, con vegetales variados. El comedor también incorpora el área de refrescos.