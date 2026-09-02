$!Secretaría de Energía anuncia alza en las gasolinas y el diésel

La Secretaría Nacional de Energía informó que, a partir de este viernes 4 de septiembre a las 6:00 a. m., entrarán en vigencia los nuevos precios máximos de venta al público de los combustibles líquidos en las estaciones de servicio de todo el país. Estos valores se mantendrán vigentes hasta el viernes 18 de septiembre de 2026 a las 5:59 a. m.

Con este ajuste, la gasolina de 95 octanos costará B/. 1.28 el litro, tras registrar un incremento de B/. 0.05; la de 91 octanos quedará en B/. 1.19 el litro, con un alza de B/. 0.03; mientras que el diésel bajo en azufre subirá a B/. 1.40 el litro, lo que representa una suma de B/. 0.05. La institución indicó que el comportamiento del mercado para este periodo refleja una clara tendencia al alza.

El incremento responde, principalmente, a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han generado una subida en los costos internacionales del crudo y sus derivados que impacta de forma directa en la estructura tarifaria local, explica el comunicado.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Energía aseguró que mantiene un monitoreo constante sobre las fluctuaciones internacionales para garantizar la transparencia en el proceso de cálculo y asegurar que las tarifas en Panamá respondan estrictamente a la realidad del mercado global.