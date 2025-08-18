Sector lácteo propone medidas para fortalecer a la industria

Garantizar la compra de la leche nacional, brindar estabilidad, capacitar a los productores e invertir en tecnologías, son algunas de las medidas que proponen representantes de la industria para lograr la eficiencia y sostenibilidad del sector.

Los productores se enfrentan hoy a la excesiva importación de productos sucedáneos o de imitación y a la reducción del acopio de la leche por parte de las empresas procesadoras.

Julián González, presidente de la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA), dijo que “el primer plan es dar estabilidad al sector y después trabajar en los programas para crecimiento de la producción láctea con capacitación, formación e inversión en tecnología.

González agregó que “muchos productores lo hacemos al título priorizado, porque tenemos la capacidad. Los que no la tienen deben ser guiados y llevados por el Estado. Además, hay lugares de difícil acceso donde no hay energía eléctrica. Todas esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta”.

El presidente de APROGALPA mencionó que “hay muchas cosas todavía que hay que corregir. Y básicamente, nosotros pensaríamos que este tema de las importaciones, sobre todo las afectaciones al sector lácteo, tienen muchos factores. Uno, la importación de leche en polvo, que se utiliza tanto como producto final y materia prima para la propia industria nacional”.

En tanto, Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), manifestó que hemos coordinado con tres industrias procesadoras del lácteo de la capital nacional, que están procesando excedente de leche que no está siendo acopiado por estas empresas transnacionales, lo están convirtiendo en queso amarillo y está siendo distribuido a través de las ferias libres del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)”.

Vergaza manifestó que “también hemos recomendado que el queso mozzarella que se utiliza en las principales cadenas de pizza fuese comprado a la producción nacional”.

Por su parte, la Asociación de Procesadores de Leche (ANAPROLE) indicó que “la industria láctea reafirma su compromiso con miles de productores de leche panameños, aportando valor mediante inversiones, innovación y el fortalecimiento de toda la cadena productiva”.

Añadieron que, “en contraste con la competencia de importación de productos terminados y sucedáneos que operan con un esquema flexible y sin el compromiso de impulsar la producción nacional”. Estas importaciones de distintos orígenes evidencian un crecimiento sostenido de más de B/.100 millones al cierre de 2024, desplazando la producción local”.