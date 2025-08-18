Sector lácteo propone medidas para fortalecer a la industria

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La empresa Nestlé mantendrá la compra de leche a los productores panameños, tras un acuerdo alcanzado con el gobierno, así lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino. En un comunicado, la Presidencia de la República, informó que con este acuerdo se asegura la 'continuidad, confianza y oportunidades de desarrollo para los productores'. Explicaron que en en apoyo al sello 'Hecho en Panamá', que identifica y promueve los productos elaborados en el país, y estará siendo lanzado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Nestlé desarrollará un nuevo producto 100 % panameño: una versión renovada de la leche evaporada 'Leche Ideal', con leche 100 % de productores panameños.Afirmaron que desde Panamá se gestiona un tercio de todas las compras globales de la compañía, y nuestro país se ubica junto a Suiza y Malasia como uno de los tres países en el mundo donde Nestlé ha establecido un centro global de compras.