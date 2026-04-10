“Sector privado debe apoyar inversiones y generar empleos”

La atracción de inversiones y la generación de empleo son fundamentales para dinamizar la economía, así lo indicó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), quien destacó que el sector privado debe jugar un rol activo para concretar ese objetivo.

“El empleo se genera invirtiendo. Cuando mencioné el tema de dinamizar la economía, es apoyar desde el sector privado esas inversiones que están dentro de nuestras posibilidades”, dijo Barría, que detalló que los megaproyectos (que está desarrollando el gobierno), “es lo que está generando esa mayor aceleración en la economía”.

El presidente de la CCIAP indicó que el sector privado está siempre en pro de poder contribuir desde su trinchera “en poder generar esos empleos”. Por lo que aseguró que una de sus primeras líneas de acción será respaldar la implementación de la Ley de Pasantía, recientemente sancionada. “Mi intención es poder acuerpar esa ley y a través de nuestros 1,800 miembros generar esas plazas de trabajo para nuestros jóvenes”, expresó.

Sobre el alza en los precios del combustible, consideró que el gobierno “está tomando las decisiones correctas dentro de las posibilidades” para mitigar el impacto que aunque presionen el Presupuesto, “sabemos que venimos tratando de corregir el gasto público, tratando de corregir el déficit, tratando de enviar una imagen de confianza”.

Respecto a la mina de cobre planteó analizar el tema como “una mesa de cuatro patas”: ambiental, económica, legal y social. “Nosotros ya vivimos lo que la mina significa para nuestro país en temas de economía, en temas de progreso, en temas de generación de empleo. Hoy necesitamos precisamente esos elementos en nuestra economía para poder seguir desarrollando y poder seguir creciendo”, dijo Barría.

Sobre el componente ambiental, recordó que “los estudios van a salir a finales de mayo”. En lo legal, dijo confiar en que el gobierno “va a poder tomar las decisiones de lograr una reapertura con una estructura legal que sea de mayor beneficio para nuestro país”.

¿Qué es la CCIAP?

ML | La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), fue fundada el 17 de mayo de 1915 con el propósito de “promover, conectar y defender a la empresa privada”. Actualmente está conformada por 1,800 empresas, clasificadas en 15 sectores de la economía nacional que emplean a más de 340,000 personas.

Perfil de Barría Pino

ML | Aurelio Barría Pino, es Gerente General de Inversiones Barría, S.A. (INBASA). Ha sido presidente de la Comisión de Exposiciones y Eventos de la CCIAP y primer vicepresidente del gremio y director principal del Grupo 5 Automotores y Equipos Pesados. Cuenta con 20 años de experiencia en áreas comercial.

2027

Culminará la gestión de Aurelio Barría como presidente número 74 de la CCIAP.