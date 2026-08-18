Solo 3% de las tierras agrícolas de Gaza están intactas y son accesibles, advierte la ONU

Solo 3% de las tierras cultivables de la Franja de Gaza permanecen intactas y son accesibles para los agricultores, una situación crítica que se debe principalmente a la ampliación de las zonas de exclusión militar, advirtió el martes la ONU.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT), este reciente deterioro se explica, entre otras cosas, por la drástica restricción del acceso a los campos, debido al desplazamiento hacia el oeste de la "línea amarilla" que separa la zona de alto el fuego de la zona controlada por el ejército israelí.

Según esta nueva evaluación geoespacial, basada en datos recopilados a finales de junio de 2026, la superficie agrícola que es a la vez aprovechable y no está dañada se desplomó, pasando de 601 hectáreas en octubre de 2025 a tan solo 448 a finales de junio de 2026, lo que supone una caída del 25,5% en ocho meses.

En el conjunto del enclave palestino, 27% de las tierras agrícolas siguen siendo físicamente accesibles, pero casi la totalidad de esa superficie sufrió graves daños que requieren importantes trabajos de rehabilitación.

Los invernaderos también se vieron afectados y apenas el 16,6% de ellos siguen siendo utilizables.

La situación es especialmente dramática en la región de Rafah (sur), donde más del 97% de las tierras cultivables son ahora inaccesibles.

"Sin medidas urgentes para restablecer un acceso seguro y proporcionar a los agricultores el apoyo que necesitan, las posibilidades de recuperar la producción local de alimentos seguirán disminuyendo", advirtió en un comunicado Rein Paulsen, director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO, preocupado por este "panorama alarmante".

Además de la imposibilidad de acceder a sus parcelas, los agricultores y ganaderos gazatíes se enfrentan a una grave escasez de fertilizantes, semillas, combustible y alimentos para el ganado, agravada por los bloqueos en las fronteras, señala la FAO.

Antes del estallido de la guerra en octubre de 2023, el sector agrícola representaba cerca del 10% de la economía de Gaza y daba sustento a más de 560.000 personas.