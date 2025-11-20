Standard & Poor´s mantiene el grado de inversión a Panamá

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación de grado de inversión BBB-, con perspectiva estable, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En un informe, la agencia crediticia destacó la resiliencia de la economía panameña, la consistencia de la política fiscal aplicada durante 2024–2025 y los avances en consolidación fiscal, transparencia y fortalecimiento institucional impulsados por la actual administración.

Asimismo, la agencia subrayó que Panamá mantiene una economía diversificada, abierta y con perspectivas de crecimiento superiores al promedio regional, sustentada en sectores como logística, servicios globales, construcción, energía y tecnología.

Las principales consideraciones de S&P se fundamentaron por la implementación de una ruta clara de reducción del déficit en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal; la adopción de una política de deuda más prudente, enfocada en mejorar el perfil de vencimientos y el costo promedio del financiamiento; el fortalecimiento de la gobernanza fiscal, incluyendo mejoras en la calidad del gasto, la digitalización de procesos y la transparencia presupuestaria y la expectativa de que Panamá preserve su estabilidad macroeconómica, continúe incrementando la recaudación y mantenga niveles de deuda sostenibles en el mediano plazo.

Según el MEF, esta decisión beneficia directamente al panameño porque permite que el país consiga financiamiento en mejores condiciones pagando menos intereses y liberando recursos para obras, becas, salud y seguridad, aumenta la confianza de los inversionistas.