Subcomisión analizará propuesta para disminuir costo de peaje en corredores

En una agenda de siete puntos, la Comisión de Economía y Finanzas, prohijó dos anteproyectos de ley y envió a una subcomisión el proyecto de ley que establece un régimen económico para regular los topes máximos de cobro de corredores Norte, Sur, Este y Sur.

El proyecto de ley plantea que se fijen porcentajes máximos permitidos, para el ajuste de las tarifas por tramos y se garantice la exoneración temporal del pago, en casos de emergencia, desastres naturales o bloqueos de vías.

De igual manera, la iniciativa plantea que, para los vehículos automóviles particulares las tarifas no podrán exceder de setenta y cinco centavos (B/. 0.75) por tramo.

Para los autobuses de transporte público, la tarifa no podrá exceder de dos balboas con cincuenta centavos (B/. 2.50) por tramo.

El proponente del proyecto de ley, diputado Betserai Richard, indicó que “espera que la Empresa Nacional de Autopista emita sus sugerencias o alternativas, que materialicen una solución al tema, ante la emisión de concepto negativo”.

Richard señaló que, “el traslado por los corredores encarece a los usuarios, su movilización hacia su trabajo y viceversa para acortar tiempo y mejorar calidad de vida”.