$!Tasas de interés se mantendrán estables, aseguran banqueros

Banqueros y economistas aseguran que las tasas de interés se mantendrán “estables” por los próximos meses, pese a la incertidumbre económica mundial generada por el conflicto el Oriente Medio y tras una tendencia alcista, en la que muchos clientes bancarios recibieron una notificación de ajuste en sus tasas.

Los especialistas explicaron que los ajustes de las tasas registrados en los últimos meses obedecen a factores como el incremento de costo del fondeo de los bancos, el precio del dólar y el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, así como a situaciones internacionales que impactan la economía global.

El presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Ernesto Boyd, señaló que “basado en el tema económico del dólar... en los próximos nueve meses, se espera que la tasa de interés se reduzca en alrededor de un medio por ciento, aunque va a tomar un tiempo”.

Boyd agregó que “estamos pasando por una coyuntura geopolítica importante con el tema de Irán, que ha traído un alza en los precios del petróleo; sin embargo, el mercado considera que esta situación deberá ser atendida de alguna forma en los próximos meses”.

En tanto, Carlos Berquido, presidente ejecutivo de la ABP, señaló que “actualmente hay presiones para que bajen las tasas; sin embargo, la situación en Medio Oriente podría generar más inflación, lo que llevaría a la Reserva Federal a decidir si baja o sube la tasa de interés, aunque por ahora solo son especulaciones”.

El economista Patricio Mosquera, detalló que muchas veces “el aumento de las tasas en Panamá responde en buena medida al encarecimiento del fondeo bancario tras el ciclo de alzas internacionales. En un sistema dolarizado y sin banco central esa transmisión no es inmediata ni uniforme”. Además, “depende de la estructura de depósitos, de la liquidez y de la percepción de riesgo. Por eso, aunque la Reserva Federal empiece a recortar, las reducciones a nivel local pueden tardar más”.

Por su parte, el especialista Patricio Bosquez explicó que “nosotros en el país no tenemos un banco central, dependemos mucho de la Fed. Por ende, cualquier movimiento que se haga a nivel mundial puede afectar la tasa”.

Bosquez añadió que “el mundo está totalmente desequilibrado; la guerra está aumentando el barril del petróleo. Esto conlleva que las tasas de interés, ya sea de la federal o de los países que no tienen banca central. Por lo que se puede especular con un aumento o reducción para el mes de mayo o julio”.