Tecnología y adaptación a los mercados globales impulsarán el sector logístico panameño en 2026

Para el próximo año se proyecta que Panamá se mantenga entre los hub logísticos más importantes del continente, gracias a sus ventajas competitivas como la estabilidad socioeconómica, el régimen de zonas francas, la dolarización de la economía y su conectividad marítima y terrestre, impulsando a los agentes logísticos para crear estrategias más dinámicas y centradas en la ampliación de sus negocios, explicaron expertos de Interborders, especialista en Comercio Exterior, Logística y Aduana.

Según el Banco Mundial, la economía panameña continuará estable, con un crecimiento estimado de 3,9% y un 4,1% en mediano y largo plazo, con una mayor inversión pública y privada en sectores como logística, infraestructura, servicios financieros y empresariales, los cuales han sido clave para el fortalecimiento de la economía en los últimos años.

Los expertos de Interborders indican que la industria se verá favorecida por algunas tendencias globales como:

● Digitalización y simplificación de trámites, debido a la mejora y modernización de los procesos.

● El uso de IA para el seguimiento y trazabilidad de mercancías.

● Las rutas logísticas sostenibles que combinan distintos medios de transporte para conectar al país con el continente.

● El régimen de zonas francas y los nuevos mercados, principalmente Asia, como ha impulsado el gobierno panameño, se mantendrán como incentivos para el comercio internacional.

De cara al nuevo año, la sostenibilidad se suma como un valor agregado. La planificación de rutas más sostenibles, la consolidación de cargas para reducir la huella de carbono, la digitalización de trámites y la implementación de prácticas de economía circular, son algunas iniciativas a considerar para reducir el impacto ambiental. Innovar también es pensar en el futuro del planeta.

Miguel Vallejos, Branch Manager de Interborders, señaló que “más allá de los números, lo cierto es que el entorno de negocios del país ofrece algo que pocos pueden garantizar y es la previsibilidad, es decir, que nos permite anticiparnos en los diversos procesos de nuestra operación. Esta estabilidad es sin duda una de las ventajas competitivas que todo agente de carga considera dentro del mercado, para exportar, importar, atraer inversiones y cerrar nuevos negocios”.

Los especialistas también afirman que el 2026 se verá influenciado por la transformación a nivel digital y tecnológica que hubo en 2025. La digitalización y la incorporación de herramientas Inteligencia Artificial (IA) para rastrear y optimizar el movimiento de mercancías han simplificado los procesos y los trámites.

Un equilibrio operacional

Si bien Panamá enfrenta desafíos en la modernización de su infraestructura logística, el 2025 puso a prueba su resiliencia frente al comercio exterior, alcanzando una fase de estabilidad.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el transporte, almacenamiento y correo (26.2%), es una de las actividades que han registrado un crecimiento este año, alcanzando un PIB de USD$2,868.9 millones al primer trimestre. El Canal de Panamá es el principal motor logístico al incrementar sus ingresos por peajes (43.6%) y el volumen de carga (40.1%); mientras, los sectores portuarios, transporte terrestre y transporte aéreo, tuvieron crecimientos más moderados pero estables.

Esta dinamización permitió a Interborders priorizar sus recursos y potenciar sus servicios en zonas estratégicas; asimismo, mejoró las soluciones de automatización y personalización para rastrear y optimizar el movimiento de mercancías, y la personalización en la atención de clientes y sus necesidades.

Vallejos dijo que “Interborders trabaja en su plan de negocios 2026 con el objetivo de integrar sus canales digitales, expandir su capacidad de almacenaje en zonas francas y consolidar su modelo de operación con soluciones a la medida”. Concluyó que desde Interborders continuaremos con nuestro plan de expansión regional, especialmente con las operaciones desde y hacia Panamá. Apostamos a inversiones en infraestructura, alianzas estratégicas y tecnología predictiva para ofrecer un servicio cada vez más integrado. Nuestro enfoque está en consolidar un modelo de logística inteligente, confiable y sostenible”.