Tocumen, el aeropuerto mediano más puntual del mundo en 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reafirmó en 2025 su liderazgo como uno de los principales hubs aéreos a nivel global, al ser reconocido por segundo año consecutivo como el ‘Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo’, según el más reciente ranking On-Time Performance (OTP) publicado por Cirium, empresa global especializada en datos y análisis de la industria de la aviación y los viajes.

De acuerdo con el informe oficial Cirium On-Time Performance Review 2025, Tocumen alcanzó una tasa de puntualidad del 93.34 %, superando a otros aeropuertos medianos de relevancia global como el Aeropuerto Internacional de Brasilia (BSB), en Brasil, que ocupó el segundo lugar con un índice de puntualidad del 88.36 %, seguido por el Aeropuerto Internacional O.R. Tambo (JNB), en Sudáfrica, con un 86.22 %.

En 2024, el Aeropuerto Internacional de Tocumen se consolidó como el aeropuerto mediano más puntual del mundo, con una tasa del 90.34 %. En 2025, logra superar su propio récord al alcanzar un 93.34 % de puntualidad, reafirmando su liderazgo a nivel internacional.

Cirium define un vuelo como puntual cuando su salida se produce dentro de los 15 minutos posteriores a la hora programada, un estándar internacionalmente reconocido y utilizado por entidades del sector, medios especializados y organismos regulatorios.El informe anual de On-Time Performance analiza millones de vuelos a escala global y clasifica a los aeropuertos en categorías según su tamaño: pequeños, medianos, grandes y globales. El desempeño de Tocumen se inscribe en un panorama global sólido para la aviación en 2025.

Al respecto, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que este reconocimiento es resultado del trabajo conjunto de toda la comunidad aeroportuaria. “Este resultado no es casualidad. Es la consecuencia de decisiones operativas bien tomadas, de equipos que entienden que cada minuto cuenta y de una coordinación diaria muy exigente entre aerolíneas, autoridades y personal aeroportuario. Ser nuevamente el aeropuerto mediano más puntual del mundo nos coloca en un estándar muy alto y nos reta a sostenerlo, porque la puntualidad es parte de la experiencia y de la confianza que Panamá ofrece al mundo”, afirmó.