Trump fijará en una o dos semanas los aranceles para los microchips, que podrían llegar al 300%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado que espera presentar “la semana que viene y la siguiente” aranceles para el acero y los semiconductores, advirtiendo de que las empresas que no fabriquen en el país tendrán que hacer frente a tarifas de hasta el 300% en algunos casos.

“Fijaré aranceles la semana que viene y la siguiente para el acero y para los chips”, ha anunciado Trump a bordo del avión presidencial horas antes de su esperada reunión con Vladimir Putin, presidente de Rusia, aunque no estaba claro si el mandatario estadounidense pudo equivocarse, ya que el pasado mes de junio fijó aranceles del 50% para el acero y el aluminio.

En cualquier caso, ha recordado que las empresas que no fabriquen en Estados Unidos deberán hacer frente a los aranceles, que en algunos casos, podrían llegar “al 200%, el 300%”.

“Voy a tener una tarifa más baja al principio, lo que les dará la oportunidad de venir y construir, y muy alta después de cierto tiempo”, ha explicado el inquilino de la Casa Blanca, que confía en que ante la amenaza de tener que pagar aranceles muy elevados las empresas “vendrán y construirán”.

En este sentido, ha presumido de que Estados Unidos es el país “más atractivo del mundo”, con la economía y las empresas más vibrantes, después de batir nuevos máximos bursátiles. “Hace un año, estábamos muertos y ahora tenemos el país más en auge”, ha afirmado.