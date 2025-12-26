$!“Turismo y obras de infraestructura”, claves para las provincias en 2026

Generar empleos formales, invertir en infraestructura, promover el turismo, atraer inversiones extranjeras y reactivar la actividad minera, son algunas de las medidas que se deben impulsar para dinamizar la economía en todas las provincias en el 2026, aseguraron empresarios.

Edwin García, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá Oeste, dijo que “para que la economía crezca en el 2026, en el país se necesita una combinación de políticas gubernamentales, reformas tributarias y laborales, inversión en infraestructura, fomento de la inversión privada, apoyo a la productividad e innovación, y una gestión fiscal responsable”. Afirmó que “esto permitirá crear confianza y un entorno estable para consumidores y empresas”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Darién, Dalila Mosquera, sostuvo que “se necesitan programas de capacitación acordes a las necesidades empresariales, estabilidad jurídica y política para atraer inversiones y fomentar el empleo”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), mencionó que “el año 2026 debe ser mejor siempre y cuando nos enfoquemos en temas esenciales: promoción del empleo, desburocratización del Estado, atracción de inversiones y fortalecimiento institucional”.

Finalmente, Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), indicó que “si se cumplen los proyectos previstos como el ferrocarril Panamá-David, se realiza el inicio de los puertos en el Canal y el Puerto Barú, se podría generar un fuerte impulso a la economía en el país”.