Economía

Uber compra a Delivery Hero, dueña de PedidosYa, por $14.800 millones

Uber detalló que publicará su documento de oferta tras la aprobación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) y que se preve que la oferta se complete en el segundo semestre de 2027

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Delivery Hero | Una trabajadora de la empresa.
Yalena Ortiz
17 de julio de 2026

Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) firmó un acuerdo de fusión con Delivery Hero, propietaria de PedidosYa, extendiendo la mayor plataforma de movilidad y reparto del mundo a un total de 99 países, con un volumen bruto de mercancías (GMV) pro forma combinado de 236.000 millones de dólares en 2025.

Según los términos de la oferta pública de adquisición voluntaria, Uber ofreció a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de $47.52 por acción “el Precio de la Oferta”, lo que implica un valor patrimonial totalmente diluido de $14.800 millones de dólares, explicaron en un comunicado.

Las empresas seguirán funcionando con la misma infraestructura tecnológica y operativa que impulsa a Delivery Hero hoy en día: la plataforma, el motor logístico y las capacidades de datos que respaldan a las marcas.

El Precio de la Oferta representa una prima de aproximadamente el 127 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al 8 de mayo de 2026 y de aproximadamente el 34 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al anuncio de hoy.

Como parte del acuerdo, Uber se comprometió a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín y a preservar su plantilla actual en dicha ciudad al menos hasta 2029.

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“Al integrar nuestras plataformas, Uber extenderá el servicio de entrega asequible y confiable a muchos millones de personas más en algunas de las economías más dinámicas del mundo, a la vez que creará más oportunidades para comerciantes y repartidores”.

“La plataforma global de movilidad y reparto de Uber, junto con nuestro compromiso compartido con la innovación, hacen de esta la alianza ideal para potenciar las fortalezas de Delivery Hero en el reparto local de comida y el comercio rápido”.

¿Qué es Delivery Hero?

ml | Delivery Hero es la plataforma líder mundial de reparto local, presente en aproximadamente 65 países de Asia, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y África. La empresa comenzó como un servicio de reparto de comida en 2011 y hoy opera su propia plataforma en cuatro continentes. Además, Delivery Hero es pionera en el comercio rápido, la nueva generación del comercio electrónico, con el objetivo de entregar productos de alimentación y artículos para el hogar a los clientes en menos de una hora, y a menudo en tan solo 20 o 30 minutos. Con sede en Berlín, Alemania, Delivery Hero cotiza en la Bolsa de Frankfurt desde 2017 y forma parte del índice bursátil MDAX. Para más información, visite www.deliveryhero.com .

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