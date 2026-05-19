UMIP reconoce el liderazgo y aporte de la mujer en el sector marítimo

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) realizó un acto conmemorativo con ocasión del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, con el propósito de reconocer y exaltar el liderazgo, la dedicación y el valioso aporte de las mujeres en esta industria. Asimismo, se destacó la importancia de continuar promoviendo la equidad de oportunidades y la participación femenina en el desarrollo y fortalecimiento de la industria marítima a nivel nacional e internacional.

Al respecto, el rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, manifestó que la presencia y liderazgo de las mujeres en la industria marítima representan un motor de innovación, transformación y desarrollo sostenible, lo que reafirma la necesidad de seguir impulsando espacios inclusivos que favorezcan el crecimiento profesional y académico del talento femenino.

Por su parte, el vicerrector académico, Roberto Aparicio Alvear, destacó que esta conmemoración reafirma el compromiso institucional de la universidad con la equidad, la inclusión y el fortalecimiento del liderazgo femenino, promoviendo una educación marítima integral orientada a la construcción de un futuro más innovador, sostenible y humano para el sector marítimo.

La actividad reunió a autoridades universitarias, docentes, estudiantes e invitadas especiales en un espacio orientado a destacar el papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de un sector estratégico para el crecimiento económico, social y sostenible del país.