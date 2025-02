$!Un 83% de las empresas mantendrá su planilla

Un 83% de las empresas espera mantener o aumentar el número de empleados, mientras que un 58% mantiene una tendencia positiva de ventas para el resto del año, reveló el Informe de Actividad Económica Enero 2025, realizado por la firma de asesoría financiera ELEMENTE.

La encuesta en la que participaron 227 empresas, demostró en el mes de enero el indicador de tendencia positiva de ventas alcanzó 45%, ocho puntos por debajo del resultado de diciembre, e igual que el promedio de todo el 2024.

El documento señala que las actividades económicas con mejores resultados en enero, fueron venta de autos con un 83%, actividades financieras (No banca, no aseguradora) con 83%, y otras actividades de turismo (No hoteles, no restaurantes) con 75%. El estudio también indica que las actividades con resultados más bajos fueron comunicaciones, restaurantes y multi industrias, con 14%, 22% y 24%, respectivamente.