$!Ventas de microempresas caen un 50% por las huelgas

Las ventas de los pequeños empresarios que se dedican a la comercialización de artesanías, calzados, atuendos típicos, libros, legumbres, comidas, entre otros, atraviesan un mal momento producto de las huelgas y cierres de calles, explicaron propietarios de negocios, ubicados en el corregimiento de Santa Ana, en la ciudad de Panamá.

En un sondeo realizado por Metro Libre, los comerciantes expresaron que la actividad disminuyó en un 50%, ya que la situación entorpece el desempeño de los negocios.

“Hay días que no viene nadie y no se vende nada, cerramos con la cuenta en cero; esto es preocupante, no hay para pagar el alquiler”, indicó una vendedora de trajes típicos en la bajada de Salsipuedes.

“Las ventas han bajado un 50%; la cantidad de personas que salen a la calle todos los días lo han dejado de hacer por temor a las huelgas”, dijo Blanca González, quien tiene un puesto de venta de comidas.

Vendedores piden a las partes dialogar y llegar a un acuerdo para poner fin a la incertidumbre.

Por su parte, Alexander Torres, vendedor de enseres, dijo que “estamos afectados, hay días que se vende quince dólares pero otros que nos vamos sin nada”.