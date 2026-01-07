Ventas online baten récord en temporada festiva de EEUU ayudadas por uso masivo de IA

Las compras por internet alcanzaron un nivel récord durante la temporada festiva en Estados Unidos al superar por primera vez los 250.000 millones de dólares, impulsadas por el auge de las transacciones desde celulares y el uso masivo de la IA , según un estudio publicado el miércoles.

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre los estadounidenses gastaron 257.800 millones de dólares en compras por internet, un 6,8% más que en el mismo periodo de 2024, según Adobe Analytics.

En esta temporada, que comienza unas semanas antes de la tradicional festividad de Acción de Gracias, la firma especializada contabilizó 25 días en los que se gastaron más de 4 .000 millones de dólares, frente a 18 días un año antes.

Las compras desde teléfonos móviles ganaron aún más peso hasta representar el 56,4% del total de las transacciones (54,5% en 2024), con un pico el día de Navidad (66,5%) y el 27 de noviembre, día de Acción de Gracias (61,6%).

La Cyber Week, que comprende los cinco días entre Acción de Gracias y el Cyber Monday, generó por sí sola 44.200 millones de dólares (+7,7%), de los cuales 14.250 millones correspondieron al Cyber Monday, que superó al tradicional día de grandes rebajas Black Friday (11.800 millones).

Según Adobe Analytics, la electrónica fue el sector con las rebajas más generosas (-30,9%), por delante de los juguetes (-29,6%), la ropa (-25,1%) y los televisores (-24,3%).

El sector de la electrónica encabezó la lista de compras (59.800 millones, +8,2% interanual), seguido de la ropa (49.000 millones, +7,4%) y el mobiliario (31.100 millones, +6,6%). La alimentación avanzó un 10,2% hasta 23.700 millones.

El creciente uso de servicios de IA generativa destacó durante esta temporada para encontrar las mejores ofertas y obtener información sobre los productos.

El tráfico entre estas herramientas de IA y los sitios de los vendedores, que se contabiliza con los clics generados a partir de una conversación con IA en un sitio de ventas, se disparó casi un 700% interanual.

“Aunque la cantidad de usuarios sigue siendo modesta, el crecimiento muestra el valor que la IA puede aportar en la asistencia a los compradores”, señaló Adobe Analytics.

La firma también subrayó el papel creciente de las redes sociales, que generaron el 4,6% del monto total de las compras, lo que supone un aumento del 40,3% interanual.