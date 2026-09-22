Von der Leyen destaca avances de Panamá para salir de lista fiscal de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó este martes los avances de Panamá para pasar al Anexo 2 de la lista fiscal de la Unión Europea (UE), durante una reunión con el presidente José Raúl Mulino en Nueva York.

El encuentro se realizó en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Von der Leyen felicitó a Mulino por las medidas adoptadas por Panamá, entre ellas la aprobación y reglamentación de la Ley de Sustancia Económica.

“Cada vez que nos vemos hay progreso”, manifestó Von der Leyen durante la reunión.

La presidenta de la Comisión Europea también preguntó por los avances de proyectos de energía y transporte sostenible que forman parte de la estrategia Global Gateway de la UE. Entre ellos está la modernización de la red eléctrica de ETESA, proyecto financiado por el Banco Europeo de Inversiones.

Durante el encuentro, Mulino pidió al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, presentar los avances de los proyectos que desarrolla la vía interoceánica, entre ellos el reservorio de Río Indio, dos nuevos puertos, un corredor logístico y un gasoducto.

Los mandatarios también conversaron sobre el impacto del fenómeno de El Niño y sus efectos a nivel mundial.

Al finalizar la reunión, Mulino invitó a Von der Leyen al Foro Económico de Panamá, organizado por el banco de desarrollo CAF y previsto para enero de 2027.