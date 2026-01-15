Von der Leyen visitará Brasil antes de firmar el acuerdo con Mercosur en Paraguay

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Brasil el viernes, antes de firmar al día siguiente el acuerdo comercial con los países del Mercosur en Paraguay, anunció Bruselas este miércoles.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, jugó un papel "crucial" para que saliera adelante ese tratado de libre comercio entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, subrayó la Unión Europea.

Von der Leyen viajará el viernes a Rio de Janeiro con António Costa, el presidente del Consejo Europeo, instancia que representa a los 27 países miembros.

"Brasil es un socio clave de la Unión Europea en los ámbitos del comercio, la inversión, el clima, el multilateralismo (...), la democracia y los derechos humanos", indicó el Consejo Europeo en un comunicado.

El sábado, ambos se desplazarán a Asunción, capital de Paraguay, para rubricar el acuerdo, después de más de 25 años de negociaciones.

Con el tratado, se eliminan gran parte de los aranceles y se favorecen las exportaciones europeas de autos, maquinaria, vinos y quesos.

En sentido inverso, se facilita la entrada en Europa de carne, arroz, miel y soja sudamericanos.

Para sus detractores, el acuerdo trastocará la agricultura europea con productos más baratos y que no necesariamente respetarán las normas de la UE, si no se realizan controles suficientes.

En cambio, sus defensores aseguran que permitirá impulsar la economía europea y mejorar las relaciones diplomáticas del bloque con América Latina.

Tras la firma, el tratado deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo en las próximas semanas o meses. La votación podría estar reñida, aunque parece que hay una mayoría favorable al acuerdo.

Por otro lado, los eurodiputados votarán el próximo miércoles si recurren a la justicia europea para impugnar el acuerdo, lo cual retrasaría varios meses su ratificación pero no impediría su posible aplicación provisional.