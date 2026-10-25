World of Coffee abre negocios, pero Panamá debe mejorar su competitividad, dice la Cámara

World of Coffee Panamá 2026 abre oportunidades para impulsar los negocios, atraer inversiones y promover el café nacional, pero el país debe fortalecer su competitividad para aprovechar estos encuentros internacionales, planteó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

En un mensaje, Barría destacó que el evento ha permitido reunir a productores, compradores, empresarios y especialistas de distintos países, además de mostrar la calidad del café panameño y la capacidad del país para organizar encuentros internacionales.

Sin embargo, señaló que el reto es lograr que los beneficios de estos eventos se mantengan a largo plazo, mediante nuevas relaciones comerciales, inversiones, alianzas y oportunidades para el turismo.

El presidente de la Cámara consideró necesario reducir la burocracia, facilitar los negocios, fortalecer la formación del talento nacional y generar confianza entre quienes desean invertir en Panamá.

También destacó la importancia de que las oportunidades lleguen a pequeños y medianos empresarios, emprendedores y productores, a través del acceso a nuevos mercados, tecnología y compradores.

Barría sostuvo que el éxito de World of Coffee no debe medirse únicamente por la llegada de visitantes, sino por la capacidad de convertir ese interés en negocios, inversiones y nuevas oportunidades para el país.