2025 apunta a ser el segundo año más caluroso en registros, según el monitor europeo

El planeta está en camino de alcanzar en 2025 su segundo año más cálido en registro, igualado con 2023, después del alta histórica de 2024, informó el martes el monitor climático europeo.

Los datos del observatorio europeo Copernicus confirman que las temperaturas mundiales excederán 1,5º C sobre los niveles preindustriales, el límite considerado seguro por el Acuerdo de París de 2015.

Las temperaturas subieron en promedio 1,48º C entre enero y noviembre, o "actualmente empatado con 2023 como el segundo año más caluroso en registro", según la actualización mensual del observatorio.

"El promedio de tres años para 2023-2025 está en camino de superar el 1,5º C por primera vez", aseguró en un comunicado Samantha Burgess, estratega climática de Copernicus.

"Estos hitos no son abstractos, reflejan el ritmo acelerado del cambio climático y la única forma de mitigar los futuros aumentos de temperatura es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero", agregó.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió en octubre que el mundo no podría mantener el calentamiento por debajo de 1,5º C los próximos años.

El mes pasado fue el tercer noviembre más cálido, con un promedio de 1,54º C encima de los niveles preindustriales, según Copernicus.

"El mes estuvo marcado por numerosos eventos climáticos extremos, incluyendo ciclones tropicales en el sudeste asiático, causando inundaciones extensas y catastróficas y pérdidas de vida", indicó el observatorio.

Filipinas fue azotado por tifones consecutivos que mataron a unas 260 personas en noviembre, mientras Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia sufrieron en diciembre inundaciones mortales.

Copernicus realiza sus mediciones utilizando miles de millones de lecturas satelitales y meteorológicas, tanto en tierra como en el mar, y sus datos se remontan a 1940.