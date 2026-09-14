A siete meses de las elecciones presidenciales, los franceses esperan un "verdadero cambio"

A siete meses de las elecciones presidenciales, los franceses se muestran más pesimistas sobre la situación del país que antes de los comicios de 2022 y esperan un "verdadero cambio social y político", según un amplio estudio realizado entre más de 13.000 personas.La encuesta, llevada a cabo por el instituto Ipsos-BVA para el diario Le Monde, el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po (Cevipof) y los centros de reflexión Fundación Jean Jaurès e Instituto Montaigne, confirma además que la candidata de extrema derecha Marine Le Pen encabeza ampliamente las intenciones de voto para la primera vuelta, prevista para el 18 de abril.De cara a estas elecciones presidenciales, el 71% de los franceses afirma esperar un "verdadero cambio social y político", frente al 51% que expresaba esa expectativa antes de las presidenciales de 2022.Además, el 54% considera que la sociedad debe transformarse "en profundidad", mientras que un 26% desea una transformación "radical".Casi tres cuartas partes de la población (74%) consideran que la situación del país "se deteriorará". Antes de las presidenciales de 2022, solo el 45% compartía esa opinión.En cuanto a las intenciones de voto, el sondeo confirma la tendencia que sitúa a Le Pen, candidata de la Agrupación Nacional (RN), claramente en cabeza de la primera vuelta, con entre un 33% y un 35% de los votos.La dirigente ultraderechista va seguida, a considerable distancia, por el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon o por el político de centroderecha Édouard Philippe, según seis configuraciones electorales analizadas.En cuatro de esos escenarios, Mélenchon accedería a la segunda vuelta, con entre un 15,5% y un 17% de intención de voto.