A siete meses de las elecciones presidenciales, los franceses esperan un "verdadero cambio"

A siete meses de las elecciones presidenciales, los franceses se muestran más pesimistas sobre la situación del país que antes de los comicios de 2022 y esperan un "verdadero cambio social y político", según un amplio estudio realizado entre más de 13.000 personas.

La encuesta, llevada a cabo por el instituto Ipsos-BVA para el diario Le Monde, el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po (Cevipof) y los centros de reflexión Fundación Jean Jaurès e Instituto Montaigne, confirma además que la candidata de extrema derecha Marine Le Pen encabeza ampliamente las intenciones de voto para la primera vuelta, prevista para el 18 de abril.

De cara a estas elecciones presidenciales, el 71% de los franceses afirma esperar un "verdadero cambio social y político", frente al 51% que expresaba esa expectativa antes de las presidenciales de 2022.

Además, el 54% considera que la sociedad debe transformarse "en profundidad", mientras que un 26% desea una transformación "radical".

Casi tres cuartas partes de la población (74%) consideran que la situación del país "se deteriorará". Antes de las presidenciales de 2022, solo el 45% compartía esa opinión.

En cuanto a las intenciones de voto, el sondeo confirma la tendencia que sitúa a Le Pen, candidata de la Agrupación Nacional (RN), claramente en cabeza de la primera vuelta, con entre un 33% y un 35% de los votos.

La dirigente ultraderechista va seguida, a considerable distancia, por el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon o por el político de centroderecha Édouard Philippe, según seis configuraciones electorales analizadas.

En cuatro de esos escenarios, Mélenchon accedería a la segunda vuelta, con entre un 15,5% y un 17% de intención de voto.