Abren las urnas para la segunda fase de las elecciones organizadas por la junta militar en Birmania

La junta militar de Birmania abrió el domingo las urnas en la segunda fase de las elecciones legislativas, constataron periodistas de la AFP, en la continuación de un proceso de votación criticado por observadores internacionales.

Las urnas abrieron a las 06H00 (23H30 GMT del sábado) en el distrito de Kawhmu, en la región de Rangún, antiguo escaño de la figura emblemática prodemocracia Aung San Suu Kyi, quien fue derrocada en un golpe de Estado en 2021 y permanece detenida.

Los militares revirtieron las últimas elecciones birmanas y depusieron a Suu Kyi en el golpe de 2021, tras alegar que su Liga Nacional por la Democracia (LND) ganó ampliamente las elecciones mediante un fraude masivo.

Monitores internacionales aseguran que las denuncias de fraude no tienen fundamento.

Después de gobernar por la fuerza durante cinco años, la junta prometió celebrar elecciones en tres fases, la última de las cuales se efectuará el 25 de enero, para devolver el poder al pueblo.

Pero Suu Kyi permanece encarcelada y el LND fue disuelto, mientras activistas prodemocracia dicen que la votación administrada por la junta ha estado manipulada por la represión a los disidentes y la saturación de candidatos aliados de la junta.

El promilitar Partido Unión, Solidad y Desarrollo, derrotado por la LND en las elecciones de 2020, obtuvo cerca de 90% de los escaños en la cámara baja en la primera fase electoral, en diciembre.