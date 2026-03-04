Al menos 11 muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano

Bombardeos israelíes mataron al menos a 11 personas en Líbano este miércoles, informaron el Ministerio de Salud y un medio estatal en el quinto día de la guerra en Oriente Medio.

Líbano fue arrastrado el lunes en el conflicto después de que el movimiento proiraní Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para "vengar" la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei.

Al sur de la capital libanesa, "ataques del enemigo israelí" contra las regiones de Aramun y Saadiyat dejaron seis muertos y ocho heridos, según un balance preliminar, informó el Ministerio de Salud local en un comunicado.

En el este de Líbano, en la ciudad de Baalbek, cinco personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas en un bombardeo israelí contra un edificio de cuatro plantas, informó la Agencia Nacional de Información (ANI).

Según esta agencia de prensa oficial, continúan las operaciones entre los escombros para localizar a tres personas que siguen desaparecidas.

Por otra parte, en Hazmieh, en las afueras de Beirut, un bombardeo israelí alcanzó un hotel, según ANI, que no reportó víctimas.

El ejército israelí llamó el miércoles por la mañana a 13 ciudades y pueblos del sur de Líbano a evacuar "de inmediato" antes de los bombardeos contra Hezbolá.

Un aviso similar había sido emitido poco antes para otras 16 localidades del sur del país.

El movimiento proiraní llevó a cabo el martes una serie de ataques contra Israel, asegurando haber alcanzado, entre otros objetivos, la base naval de Haifa, en el norte, en represalia por los bombardeos israelíes contra su bastión en la periferia sur de Beirut.

Desde el lunes, al menos 50 personas han muerto y 335 han resultado heridas en los ataques israelíes en territorio libanés, según el Ministerio de Salud, antes de los bombardeos registrados durante la noche.

Tres socorristas murieron mientras asistían "a personas heridas en explosiones en el distrito de Tiro", en el sur, informó en X el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según las autoridades libanesas, la guerra ya ha provocado el desplazamiento de más de 58.000 personas en el país.

El ejército israelí afirmó que continuará atacando a Hezbolá hasta lograr su desarme.