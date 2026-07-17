Al menos 14 muertos en un accidente de carretera en el norte de Perú

Al menos 14 personas fallecieron y cinco resultaron heridas este jueves al caer una furgoneta a un abismo en la región de Cajamarca, en el norte de Perú, informó un vocero del gobierno local a la AFP.

"Tenemos reportado 14 personas fallecidas y cinco heridos tras la caída de una combi a un abismo", dijo a la AFP Ricardo Chilón, responsable de imagen institucional de la municipalidad de San Juan, ubicada a más de 800 kilómetros al norte de Lima.

Brigadas de la policía y bomberos llegaron a lugar del accidente, a las afueras de San Juan, para recuperar los cuerpos de las víctimas, entre ellas el chofer y un niño, indicó Chilón.

El representante de la Compañía de Bomberos Edson Román dijo a la prensa que aún quedan por recuperar seis personas fallecidas.

"Es muy complicado el rescate para nosotros. El vehículo ha quedado acuñado entre una quebrada", indicó Román desde el lugar del accidente.

Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Cajamarca.

El vehículo transportaba 19 pasajeros a la Ciudad de Dios desde el distrito de San Juan. Las causas del accidente están en investigación.

En Perú son frecuentes los accidentes en carretera por el mal estado de las rutas, la falta de control policial y fallas humanas atribuidas principalmente a la velocidad.

El año pasado se registraron más de 3.000 fallecidos en las vías de Perú, de acuerdo con datos oficiales.