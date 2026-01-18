Al menos 21 muertos por una aparatosa colisión de dos trenes en el sur de España

Al menos 21 fallecidos y decenas de heridos, varios de ellos graves, dejó este domingo un aparatoso accidente en el sur de España entre un tren que descarriló y colisionó con otro que circulaba por la vía contraria.

El accidente ocurrió al final de la tarde del domingo cerca de la estación de la población de Adamuz, en la provincia de Córdoba (Andalucía, sur).

"Hay 21 fallecidos", indicó la Guardia Civil en un breve mensaje enviado a la AFP.

"La situación tiende a que la cifra de fallecidos aumente", señaló a periodistas Antonio Sanz, encargado consejero de sanidad de Andalucía, quien dijo que el número de heridos ascendía a 73, seis de ellos muy graves.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid descarriló, "invadiendo la vía contigua", por donde iba un tren de otra empresa, Renfe, con el que colisionó y "que también ha descarrilado", indicó en X Adif, el gestor público de la red de trenes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguía los sucesos desde las oficinas de Adif en Madrid, indicó que "el impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo", indicó en X.

Sanz dijo que parte de los vagones de uno de los trenes ha caído "por un talud de 4 metros".

- "Amasijos de hierro" -

"El problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierro, de sillones, de asientos está todo muy, muy deshecho", dijo a la televisión pública TVE Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba.

"Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras", agregó.

Las autoridades no adelantaron por lo pronto las posibles causas del accidente.

Imágenes en la televisión pública mostraban los trenes que habían descarrilado rodeados de numerosas personas y ambulancias, mientras miembros de los servicios de emergencia trabajaban para ayudar a los heridos.

También numerosos voluntarios de Adamuz se acercaban para colaborar para atender a los afectados, según mostraban los medios locales.

Un periodista de la radio pública RNE, que viajaba en uno de los trenes, relató a la televisión pública TVE que se sintió como "un terremoto" que estremeció el vagón.

- "Una película de terror" -

"Esto parece una película de terror", narró a la cadena La Sexta Lucas Meriako, que iba en el tren de Iryo. "Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, a romper (...) Había muchos heridos por los vidrios".

Según los medios españoles, más de 300 personas iban en el tren de Iryo y más de 100 en el otro tren, de Renfe.

La Casa Real española expresó su "gran preocupación" por el "grave accidente", mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien suspendió sus actividades del lunes para estar pendiente del suceso, afirmó que su Ejecutivo "está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros".

Unos 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias con una quincena de vehículos se desplazaban a la zona, indicó el Ministerio de Defensa.

"Los hospitales" de la región de Madrid "y los equipos del SUMMA 112 (servicios de emergencia) están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición" de Andalucía, anunció de su lado la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la estación de la capital, Atocha, así como en varias estaciones de Andalucía, las autoridades habilitaron "espacios para atender a familiares de las víctimas que lo puedan necesitar", indicó Adif.

A causa del accidente, las líneas de alta velocidad entre Madrid y el sur de España estarán "suspendidas" el lunes, agregó.