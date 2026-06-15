Al menos 28 muertos al caer un autobús a un barranco en Etiopía

Al menos 28 personas murieron cuando un autobús cayó el lunes por un barranco en el norte de Etiopía, informaron las autoridades locales.

Los accidentes de carretera son frecuentes en Etiopía, el segundo país más poblado de África, donde las vías suelen estar mal mantenidas.

El autobús, que viajaba desde la ciudad de Dessie, en Amhara, hacia la capital Adís Abeba, "se precipitó a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad", indicaron las autoridades locales en Facebook.

Veintiocho personas murieron y "muchas otras sufrieron heridas leves o graves", señalaron los responsables, sin dar cifras exactas.

Imágenes compartidas por la cuenta oficial regional en Facebook mostraban un vehículo tendido en una ladera, casi completamente destrozado.

En diciembre de 2024, más de 70 personas murieron en el sur del país después de que un vehículo que transportaba a una comitiva nupcial cayera a un río. Fue el accidente más mortífero en el país en un cuarto de siglo.

En septiembre del mismo año, un autobús se desvió hacia un río en la zona meridional de Wolaita, dejando al menos 28 muertos y 19 heridos graves.