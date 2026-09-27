Al menos cinco muertos en nuevos ataques rusos contra Ucrania

UnAl menos cinco personas murieron en ataques rusos contra Ucrania, indicaron este domingo las autoridades, un día después de que Moscú prometiera alcanzar sus objetivos de guerra "sin importar las circunstancias".

Una de las víctimas murió en Kiev, la capital, donde los ataques rusos contra la ciudad y sus suburbios afectaron más de 16 puntos, tanto residenciales como industriales.

En la región meridional de Zaporiyia, tres personas murieron en ataques nocturnos, indicó el presidente Volodimir Zelenski.

En Odesa, las autoridades informaron de un "ataque masivo" contra el sur de esta región del mar Negro que causó una muerte más.

Rusia ha intensificado los ataques contra la capital, que se prepara para otro duro invierno desde que Moscú lanzó su invasión, en febrero de 2022.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de que una mujer y dos adolescentes de 16 años resultaron heridos y fueron hospitalizados en la capital.

Los ataques se produjeron un día después de que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, declarara ante la ONU que Moscú tiene intención de continuar su campaña militar "sin importar las circunstancias".