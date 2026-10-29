Al menos seis muertos deja un bombardeo contra el mayor grupo narcotraficante en Colombia

Al menos seis muertos y un detenido deja un bombardeo contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo que trafica cocaína desde Colombia, anunció el presidente Abelardo De la Espriella este miércoles.

Este es el sexto ataque aéreo dispuesto por su gobierno -que asumió el poder en agosto- contra las organizaciones armadas que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.

La operación tuvo lugar en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país y ruta del tráfico de cocaína. Colombia es el mayor productor de esa droga que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente.

"Llevamos seis abatidos y un capturado", dijo a la prensa el presidente colombiano.

De la Espriella advirtió que la cifra de muertos puede aumentar.

Su gobierno libra un combate frontal contra los grupos armados que operan en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.

Washington anunció el envío de 300 soldados estadounidenses a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico.

La reanudación de operaciones aéreas contra bases del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia en Colombia.

Este miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que restringía los bombardeos y exigía "precaución reforzada" cuando existiera información de la presencia de menores reclutados, una práctica común entre los grupos armados.