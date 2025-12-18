Alemania inaugura un centro de coordinación antidrones

Las autoridades alemanas inauguraron el miércoles en Berlín un centro de coordinación antidrones, un nuevo instrumento contra las crecientes incursiones en sitios estratégicos observadas en los últimos meses y que Alemania atribuye a Moscú.

Ubicado en oficinas en el corazón de la capital, el Centro Conjunto de Lucha Antidrones reúne a los servicios de la policía federal, los de los dieciséis Länder y el ejército para evaluar la "amenaza" detrás de los drones detectados en el país y "responder a ella", declaró allí el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt.

En un discurso pronunciado el miércoles en el Bundestag, el canciller Friedrich Merz acusó abiertamente a Rusia de "multiplicar los ataques híbridos -vuelos de drones, asesinatos, sabotajes, espionaje, ciberataques - así como la desinformación dirigida".

En respuesta a estas presuntas acciones, la célula pondrá en marcha "un banco de datos que nos permitirá (...) elaborar modelos predictivos capaces de inferir las estrategias de los agresores, incluidas las de potencias extranjeras", explicó Dobrindt.

Esta inauguración tiene lugar dos semanas después de la puesta en servicio de una unidad policial antidrones, que a largo plazo deberá contar con un centenar de agentes, en un suburbio de Berlín.

Las autoridades alemanas también trabajan en la creación de un departamento de investigación y desarrollo sobre este tema.