Alemania y España detienen a sospechosos de espionaje para Rusia

Un ucraniano y una rumana sospechosos de espiar para los servicios de inteligencia rusos fueron arrestados en España y Alemania, informó este martes la fiscalía alemana.

Se les acusa de vigilar a una persona que suministraba drones a Ucrania, un país en guerra con Rusia desde que fue invadido a gran escala en febrero de 2022, precisó.

"A partir de diciembre de 2025, (el ucraniano) Serguéi N., que actúa por cuenta de un servicio de inteligencia ruso, espió en Alemania a una persona que entrega drones y piezas de repuesto a Ucrania" y cuando "se mudó a España, (la rumana) Alla S. retomó su misión", afirma la fiscalía en un comunicado.

Según la misma fuente, el hombre fue detenido por policías españoles, en virtud de una orden de arresto europea. Se había instalado hace poco en Elda, en la provincia de Alicante.

Ella fue arrestada en Rheine, en Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania.

El gobierno alemán ha denunciado en varias ocasiones que Rusia orquesta una campaña de sabotajes, espionaje y desestabilización contra Alemania y los demás países que apoyan a Ucrania.

En 2025, los servicios de inteligencia alemanes afirmaron que el espionaje ruso multiplicaba el reclutamiento de agentes "desechables", es decir no profesionales, contactados principalmente a través de las redes sociales, para "realizar actividades de espionaje o sabotaje en Alemania".