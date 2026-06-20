Alerta máxima por ola de calor en más de un tercio de Francia el domingo

Francia emitió la alerta máxima por la ola de calor en más de un tercio del país para el domingo, cuando se celebra la Fiesta de la Música, en la que el gobierno restringió el consumo de alcohol.

La prolongada ola de calor, que comenzó a principios de esta semana, ha alterado la vida cotidiana en el país, obligando a cancelar decenas de trenes y a suspender las clases.

Las autoridades también temen por el desarrollo de las celebraciones de la Fête de la Musique (Fiesta de la Música), que tendrán lugar el domingo en todo el país.

Durante la jornada, músicos toman las calles con conciertos gratuitos y el público celebra hasta altas horas de la noche.

El servicio meteorológico Meteo-France anunció el máximo nivel de alerta para 35 departamentos franceses, y advirtió que "temperaturas muy elevadas se instalan de manera duradera en todo el país".

París se encuentra entre las zonas incluidas en la alerta roja.

Según los cálculos de la AFP, alrededor de 26 millones de personas se verán afectados por esta alerta. Otros 45 departamentos permanecerán bajo alerta naranja.

El viernes por la noche, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, advirtió que "la combinación de alcohol, calor y proximidad al agua: esos son tres factores de riesgo que no se llevan bien".

El sábado, el gobierno anunció que el consumo de alcohol durante los festivales callejeros quedará prohibido en los departamentos en alerta roja.

"Los prefectos dictarán decretos que prohíban el consumo de alcohol en los espacios públicos de los departamentos en alerta roja", señaló el gobierno en un comunicado tras una reunión presidida por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

La oficina de Lecornu añadió que, para todos los eventos organizados por el Estado y sus organismos, se han dado instrucciones de no ofrecer alcohol.

Las autoridades han pedido limitar el consumo de bebidas alcohólicas "para preservar los servicios de urgencias y de salud y permitir que el personal sanitario se concentre en la atención a los más vulnerables".

Como medida excepcional ante la alerta roja, las autoridades mantendrán abiertos parques y jardines de la capital francesa durante toda la noche para ayudar a parisinos y turistas a sobrellevar el calor.