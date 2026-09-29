Aliados de la OTAN y de la UE cierran filas con Estonia tras un "sabotaje" atribuido a Rusia

Los dirigentes europeos y de la OTAN cerraron filas este martes para apoyar a Estonia después de que Tallin denunciara un "acto de sabotaje" ruso cometido en agosto contra una empresa de armamento, una acusación que el Kremlin rechazó.

Estonia, miembro de la UE y la OTAN, acusó a Rusia de haber cometido varias provocaciones híbridas desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

El ministro estonio de Relaciones Exteriores, Margus Tsahkna, anunció el martes en X que Tallin podía "concluir con certeza que el ataque incendiario contra las instalaciones de (la empresa de armas) Milrem Robotics (...) fue un acto de sabotaje encargado por los servicios especiales de la Federación de Rusia".

Según Tsahkna, los autores del ataque habían sido detenidos y "ya no representan una amenaza".

El incendio se declaró el 15 de agosto en la noche en un edificio utilizado por la empresa especializada en drones terrestres Milrem Robotics, en Tallin, sin causar víctimas ni daños importantes.

El Kremlin rechazó las acusaciones.

"Estas declaraciones son infundadas, irracionales, no reflejan en absoluto la realidad y no se basan en ningún argumento", declaró a los periodistas el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Junto a sus vecinos del Báltico, Letonia y Lituania, Tallin aumentó sus inversiones en defensa estos últimos años y sigue siendo un fiel aliado de Kiev.

Moscú "intenta debilitar nuestra determinación y que dejemos de apoyar a Ucrania", declaró el jefe de la OTAN Mark Rutte.

Sin embargo, "Rusia se encuentra en un callejón sin salida, fracasa en el campo de batalla como fracasa en su intento de socavar nuestra unidad y nuestro apoyo a Ucrania", añadió.

La Unión Europea expresó a Estonia su "plena solidaridad".

"Moscú busca intimidar a Europa para que reduzca su apoyo a Ucrania, pero eso no sucederá", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand.

El presidente francés Emmanuel Macron denunció por su parte una "peligrosa huida hacia adelante" de Rusia, en un mensaje en X donde recordó el reciente y "muy grave incidente" en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, objetivo de un intento de ataque con un dron cargado de explosivos.