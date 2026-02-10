Ascienden a 46 los muertos por las fuertes nevadas en Japón

Las fuertes nevadas que han caído durante casi tres semanas en Japón causaron la muerte a 46 personas y heridas a otras 558, según datos facilitados este martes por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.Las continuas tormentas de nieve desde finales de enero han sepultado las comunidades del norte y han provocado el caos en el tráfico, especialmente a lo largo de la costa que da al mar de Japón.Según la policía y las autoridades locales, muchos accidentes mortales se produjeron cuando montículos de nieve cayeron sobre los residentes desde los tejados o cuando las personas resbalaron mientras intentaban retirarla.En la ciudad de Aomori, en el norte del archipiélago, los residentes lidian con 1,3 metros de nieve, según la Agencia Meteorológica de Japón.