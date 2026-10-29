Atacante francés disparó intencionalmente contra musulmanes y africanos (fiscal)

El autor de un tiroteo en los suburbios de Paris, que mató a una persona e hirió a cinco, "admitió disparar contra personas de aspecto musulmán, africano o norteafricano", dijo el fiscal el jueves.

A inicios de la semana, el hombre de 39 años, identificado como Kevin T., dijo que no "contradecía los hechos materiales", pero negaba "el carácter racista de su crimen" cometido el 21 de octubre.

El jueves, el fiscal antiterrorista Olivier Christen declaró en una conferencia de prensa que Kevin T. dijo haber escogido este lugar para cometer el ataque porque es un "foco de islamistas".

La policía detuvo al sospechoso el viernes con un arma automática y gas lacrimógeno en su automóvil, poco después de que las víctimas recibieran disparos desde un vehículo que circulaba por Trappes y La Verrière, en los suburbios oeste de París.

Ha estado en custodia policial desde entonces y se presentará delante de un juez el jueves a última hora, aclaró Christen, que pidió prisión preventiva para el sospechoso.

De las cuatro personas gravemente heridas en el ataque, tres todavía están hospitalizadas, una de ellas en estado crítico, dijo el fiscal.

También subrayó "el muy alto nivel de preparación" detrás de este ataque.

Sin embargo, Kevin T. niega cualquier "intención terrorista", y ve sus acciones como "legítimas", recalcó Christen.

Durante una búsqueda en la casa del sospechoso se descubrieron "armas o componentes de armas, específicamente un cargador, dos pares de puños americanos, una bayoneta de acero y un silenciador", agregó el fiscal.

También hallaron varios "libros, entre ellos un Corán, una Biblia y el libro Mein Kampf de Adolf Hitler", así como calcomanías en apoyo al partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN).

La líder de esta formación, Marine Le Pen, encabeza los sondeos de opinión de cara a las presidenciales del próximo año en las que se buscará sucesor al centroderechista Emmanuel Macron.

Kevin T. declaró a los investigadores que "él mismo diseñó las calcomanías encontradas en su casa y luego encargó su fabricación a través de Amazon hace más de un año".

El sospechoso afirmó no ser "miembro ni simpatizante de ningún partido político", señaló Christen.