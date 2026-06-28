Ataque ucraniano deja un muerto y un incendio en una refinería en Rusia

Una persona murió y otra resultó herida este domingo en un ataque “masivo” con drones ucranianos en la región rusa de Krasnodar, donde se declaró un incendio en una refinería, informó el gobernador regional Veniamin Kondratiev.

“La región de Krasnodar (sur) fue blanco de un ataque masivo lanzado por drones enemigos. En Slaviansk-na-Kubani, varias casas resultaron dañadas por la caída de restos de estos drones. Lamentablemente, una persona murió”, escribió Kondratiev en Telegram.

Indicó que en otro distrito una persona resultó herida.

“También se declaró un incendio en una refinería petrolera de la ciudad y una línea eléctrica resultó dañada, al igual que un ducto de gas”, agregó.

La refinería de Slaviansk-na-Kubani es una de las más grandes del sur de Rusia.

Previamente, un ataque ruso con misiles balísticos contra la capital ucraniana, Kiev, dejó al menos dos personas heridas el domingo, informó el jefe de la administración militar local, Timur Tkachenko.

El ejército ucraniano reportó el ataque ruso contra Kiev a primera hora del domingo, y el alcalde Vitali Klitschko instó a la población a permanecer en refugios.

Periodistas de la AFP escucharon explosiones y observaron varios destellos en el cielo.

La víspera, dos personas murieron por bombardeos rusos en las regiones de Dnipropetrovsk, en el centroeste, y Sumi, en el norte.

Asimismo, dos personas murieron en ataques ucranianos contra las ciudades rusas de Volgogrado (sudoeste) y Bélgorod (oeste).

Una tercera persona murió en Horlivka, en la región ucraniana de Donetsk, controlada por Moscú.

Rusia ataca a Ucrania con bombardeos casi diarios desde el inicio de la invasión lanzada en febrero de 2022, que ha degenerado en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania intensificó por su lado sus bombardeos en represalia contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú en el este del país.