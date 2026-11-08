Ataques rusos dejan sin electricidad a cientos de miles de personas en Ucrania

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares en las regiones de Dnipropetrovsk y Járkov, informaron el domingo las autoridades y una empresa energética.

Ucrania se prepara para un nuevo y duro invierno de guerra mientras Rusia intensifica los bombardeos aéreos diarios, lanzando drones y misiles contra la red eléctrica.

En la región central de Dnipropetrovsk, "más de 600.000 habitantes de la región se han quedado sin luz", señaló en Telegram la compañía eléctrica DTEK tras un "ataque nocturno que dañó importantes instalaciones energéticas".

La empresa indicó que estaba trabajando para restablecer el suministro, pero que la tarea se veía "complicada por los ataques repetidos".

En otro ataque, un dron ruso alcanzó "una instalación de infraestructura crítica" en la región nororiental de Járkov, informó en redes sociales el alcalde de la ciudad de Zlatopil, Mykola Baksheyev.

"Casi 250.000 clientes en la región de Járkov se quedaron sin electricidad", dijo Baksheyev.

Los trabajos de reparación estaban en marcha, pero "aún se desconoce el plazo exacto para restablecer el suministro eléctrico", añadió.

Los ataques se produjeron un día después de que el Ministerio de Energía de Ucrania informara de una ofensiva masiva contra instalaciones energéticas que dejó a residentes de cinco regiones a oscuras y dificultó significativamente la transmisión de electricidad en Kiev.

El presidente Volodimir Zelenski acusó a Rusia de intensificar sus ataques para presionar a Kiev en las conversaciones trilaterales auspiciadas por Estados Unidos, previstas para el martes y miércoles en Abu Dabi.

Rusia ha bombardeado la red eléctrica y la infraestructura energética de Ucrania durante toda su invasión de cuatro años y medio, y Kiev entra ahora en otro invierno de guerra, con temperaturas que ya rondan el punto de congelación.