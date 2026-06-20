Autoridades de Gaza reportan cinco muertos en ataques israelíes

Autoridades de Gaza informaron el sábado de la muerte de cinco personas, incluidos cuatro miembros de una misma familia, por ataques israelíes a pesar del alto al fuego vigente.

Israel y el movimiento palestino Hamás se acusan mutuamente casi a diario de violar la tregua instaurada en octubre de 2025, mientras no avanzan los esfuerzos para poner fin de forma permanente a la guerra.

Un bombardeo nocturno contra un edificio en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, mató a un matrimonio y sus dos hijas e hirió a otras 12 personas, según la agencia de defensa civil.

El hospital Al Shifa confirmó la recepción de los cuatro cuerpos de esa familia e informó de otra víctima por un ataque separado con dron en el norte de la ciudad.

"Alrededor de las dos de la madrugada, mis primos estaban dormidos cuando un misil los alcanzó. No tienen ninguna relación con Hamás, ni están involucrados en nada. Son solo niños inocentes", dijo Nael al-Safadi, un familiar.

Imágenes de la AFP tomadas en el lugar mostraban un muro exterior del apartamento volado, dejando al descubierto escombros, ropa, colchones y otras pertenencias domésticas esparcidas por el interior destruido.

"Todavía siento que estoy en un sueño. Nunca imaginé que esto nos pasaría a nosotros", dijo a la AFP Mohammad al Safadi, que sobrevivió al ataque.

"Soy un civil. Juro por Dios que nunca he llevado un arma ni he disparado una. ¿Qué quieren de mí? Vayan tras quien tengan que ir, ¿qué culpa tengo yo en todo esto?", agregó.

Consultado por la AFP, el ejército israelí no reaccionó de inmediato.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, al menos 1.012 palestinos han muerto por ataques desde el inicio de la tregua. En este periodo, Israel reportó cinco soldados muertos.

Las restricciones impuestas a la prensa y el acceso limitado a Gaza impiden a la AFP verificar de forma independiente estos balances.