Bolsonaro es trasladado al hospital en Brasil tras malestar en la cárcel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este viernes al hospital tras sentirse mal en la cárcel de Brasilia donde purga una condena por golpismo, informó su hijo Flávio Bolsonaro en X.

"Mi padre está camino al hospital, una vez más. Informaciones preliminares de que despertó con escalofríos y vomitó bastante", publicó el senador y precandidato a presidente para las elecciones de octubre.

Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, ha padecido recurrentes problemas de salud derivados de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

El exmandatario de 70 años debió pasar por varias cirugías y sufre crisis de hipo, en ocasiones acompañadas por vómitos.

La corte suprema ha negado pedidos de su defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria "humanitaria".

Bolsonaro (2019-2022) está recluido en el complejo penitenciario Papuda, donde le asignaron un espacio normalmente reservado para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada.

En 2025, la corte lo condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

Designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, de 80 años, quien ha dicho que buscará la reelección.

Según la última encuesta del instituto Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.