Cadena perpetua para un adolescente de EEUU que mató a tiros a cuatro personas en una escuela

Un adolescente estadounidense que mató a cuatro personas en septiembre de 2024 con un fusil de asalto que su padre le había regalado en Navidad fue condenado el martes a cadena perpetua.

Colt Gray, de 16 años, se declaró culpable de haber abierto fuego en la escuela secundaria Apalachee, en la pequeña ciudad de Winder, a unos 70 kilómetros de Atlanta.

Gray mató a dos alumnos y a dos profesores e hirió a otras nueve personas. Tenía 14 años en el momento de los hechos.

El adolescente fue condenado el martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de su corta edad, fue procesado como adulto.

"Sus padres le fallaron. Su familia le falló". Pero "eso no lo absuelve", le dijo el juez Nicholas Trimm.

"Usted no era víctima de acoso en Apalachee", añadió el magistrado. "Esto no estuvo motivado por el odio. Usted no conocía a nadie en esa escuela. Fue simplemente por el placer de cometer un acto infame".

El padre del adolescente, Colin Gray, fue condenado en marzo por homicidio doloso sin premeditación y homicidio involuntario, en uno de los primeros casos en que un progenitor fue procesado por un ataque con arma de fuego cometido por su hijo.

En 2023, Colin Gray le había regalado un fusil AR-15 a su hijo por Navidad, pese a que Colt ya había amenazado con abrir fuego en una escuela.

Fue ese mismo fusil de asalto el que utilizó menos de un año después durante la matanza en Winder. Unos meses antes, en mayo, dos agentes de policía habían ido a la casa de los Gray luego de que el FBI alertara sobre mensajes de una masacre escolar enviados desde la dirección de internet del domicilio.

La responsabilidad de los padres en este tipo de casos está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de la justicia desde hace algunos años.

Los padres de un adolescente que había abatido a cuatro personas en un instituto de Míchigan en 2021 fueron declarados culpables de homicidio involuntario en 2024 y condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión.

En Estados Unidos, las armas de fuego son desde hace varios años la principal causa de mortalidad entre los menores, según las autoridades sanitarias estadounidenses.