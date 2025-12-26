Camboya acusa a Tailandia de intensificar los ataques en medio de las negociaciones fronterizas

Camboya acusó este viernes a Tailandia de intensificar los bombardeos en las zonas fronterizas en disputa mientras ambos países negocian desde hace varios días el fin de los enfrentamientos mortales.

El conflicto fronterizo entre estos vecinos del sudeste asiático se reavivó este mes. Rompió una tregua anterior y ha causado la muerte de más de 40 personas y alrededor de un millón de desplazados, según cifras oficiales.

El pleito tiene su origen en una vieja disputa sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en la época colonial, así como por una serie de templos antiguos situados a lo largo de la zona limítrofe.

Los ministros de Defensa de ambos países tienen previsto reunirse el sábado, después de tres días de negociaciones en un puesto fronterizo.

Pero el Ministerio de Defensa de Camboya afirmó que el ejército tailandés bombardeó el viernes las zonas fronterizas en disputa de la provincia de Banteay Meanchey.

"Entre las 06H08 y las 07H15, el ejército tailandés desplegó aviones de combate F-16 para lanzar hasta 40 bombas e intensificar el bombardeo en la zona de la aldea de Chok Chey", afirmó en un comunicado.

Los medios tailandeses, sin embargo, informaron el viernes que las fuerzas camboyanas lanzaron ataques durante la noche a lo largo de la frontera en la provincia de Sa Kaeo, donde varias viviendas resultaron dañadas por los bombardeos.

Ambos países se culpan mutuamente de instigar los nuevos enfrentamientos, que se han extendido a casi todas las provincias a lo largo de su frontera.

Estados Unidos, China y Malasia negociaron una tregua para poner fin a cinco días de enfrentamientos mortales en julio, pero el alto el fuego duró poco.